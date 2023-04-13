İngiltere'de konut satışlarında artış bekleniyor

İngiltere'de RICS tarafından yapılan anket gayrimenkul eksperlerinin 1 yıldan bu yana ilk kez konut satışlarında artış beklediklerini ortaya koydu.

Eksperlerin fiyat için görünümleri de eylül ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

RICS anketi mart ayında konut fiyatlarının düşmeye devam ettiğine işaret etti. Ancak konut fiyatlarının arttığını belirtenler ile düştüğünü belirtenler arasındaki fark şubat ayındaki -47'den -43'e geriledi.

Gelecek yıl için konut satışlarında artış bekleyenler ile düşüş bekleyenler arasındaki fark ise Mart 2022'den bu yana ilk kez +1 oldu. Konut fiyatlarında gelecek yıl artış ve düşüş bekleyenlerin dengesi ise -24 ile eylül ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.