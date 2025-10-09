İngiltere'de konut talebi zayıfladı

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Eylül ayında gayrimenkul profesyonellerinin nette yüzde 19'unun yeni alıcı sorularının artmaktan ziyade düştüğünü gördüğünü ve bunun üçüncü ay düşüşünü işaret ettiğini söyledi.

Gayrimenkul profesyonellerinin nette yüzde 16'sı üzerinde anlaşmaya varılan işlemlerde düşüş görürken, bu Ağustos ayında satışlarda düşüş bildiren yüzde 24'lük dengeden biraz daha az olumsuzdu.

RICS, müşavirlerin Kasım ayında yapılacak hükümet bütçesine ilişkin endişelere atıfta bulunduğunu, alıcılar ve satıcılar arasında artan bir temkinlilik bildirildiğini, uygun fiyat ve duyarlılığın temel kısıtlamalar olarak hareket ettiğini söyledi. Hükümet bu hafta başlarında, alıcılar için maliyetleri azaltabileceğini ve taşınma süresini kısaltabileceğini söylediği ev satın alma sisteminde bir reform duyurdu.

RICS, en son anketinin ev fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskıya işaret ettiğini, gayrimenkul profesyonellerinin nette yüzde 15'inin artıştan ziyade düşüş gördüğünü ve İngiltere'nin güneydoğusu ile Doğu Anglia'nın en keskin düşüşleri yaşadığını söyledi. Buna karşılık, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın mütevazı fiyat kazançları görmeye devam ettiği belirtildi. Önümüzdeki birkaç ay için ev fiyatı beklentileri olumsuz, ancak genel olarak müşavirler 12 ay sonra fiyatların daha yüksek olmasını bekliyor.