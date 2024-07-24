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İngiltere'de maaş artışları 3 ayda değişmedi

İngiltere'de maaş artışları hazirana kadarki üç aylık dönemde %4,9'da kaldı.

24.07.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
İngiltere'de maaş artışları 3 ayda değişmedi

İngiltere'de işverenlerin yaptıkları ortalama yıllık maaş artışları haziran ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki aya göre değişmeyerek %4,9 oldu.

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370.000 çalışanı kapsayan 145 ücret ödemesine dayanan verileri derleyen Brightmine, geçen yıla göre daha düşük enflasyon nedeniyle ücret artışının yavaşlamasını beklediğini söyledi. Ancak, İngiltere'nin yeni İşçi Partisi hükümeti daha yüksek yaşam maliyetlerini hesaba katmayı ve genç çalışanlar için asgari saat ücretini 23 yaş ve üzerindekilerle aynı seviyeye getirmeyi planladığından, yavaşlamanın daha önce beklediğinden daha az olabileceğini söyledi.

Brightmine, daha yüksek asgari ücretle bağlantılı ücret anlaşmaları hariç tutulsaydı, en son çeyrekteki medyan ücret anlaşmasının yüzde 0,6 puan daha düşük olacağını söyledi.

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