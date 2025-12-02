İngiltere'de mağaza fiyat enflasyonu düştü

British Retail Consortium (BRC) verilerine göre İngiltere'de yıllık mağaza fiyatı enflasyonu Kasım ayında %0,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, Ekim ayındaki %1'lik artışın altında kaldı.

Gıda enflasyonu Kasım ayında %3'e gerilerken, taze gıda fiyatları Aralık 2020'den bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Ancak üreticilerin yüksek maliyetleri tüketiciye yansıtmasıyla yağlar, et ve balık gibi ürünlerde fiyat artışları devam etti. Gıda dışı ürünlerin fiyatları ise %0,6 düştü.