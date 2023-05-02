İngiltere'de mağaza fiyatları arttı

Mart ayında yüzde 8,9 yükselen fiyatlar 1-7 Nisan döneminde yüzde 8,8 arttı. Fiyat artışı yüzde 8,7 olan 3 aylık ortalamanın üzerinde kaldı.

Mart ayında yüzde 5,9 olan gıda dışı enflasyon nisan ayında yüzde 5,5'e geriledi. 3 aylık ortalama ise yüzde 5,6 oldu.

Gıda enflasyonu nisan ayında, mart ayındaki yüzde 15'ten yüzde 15,7'ye hızlandı ve yüzde 15,1 olan 3 aylık ortalamayı da aştı.

BRC CEO'su Helen Dickinson, "Genel olarak mağaza fiyat enflasyonu nisan ayında giyim, ayakkabı ve mobilyada yüksek bahar iskontolarının etkisiyle hafif geriledi. Bununla birlikte gıda fiyatları maliyet baskılarının etkisi ile yüksek kalmaya devam etti. Gıda fiyatlarının önümüzdeki aylarda aşağı gelmeye başladığını görmeliyiz" değerlendirmesini yaptı.