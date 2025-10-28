İngiltere’de mağaza fiyatları düştü

Gıda fiyatlarında %0,4’lük düşüş, Aralık 2020’den bu yana görülen en büyük aylık gerileme olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre mağaza fiyatları %1,0 arttı. Bu oran eylüldeki %1,4’lük artıştan düşük ve yıllık artış hızında Haziran'dan bu yana görülen ilk yavaşlama oldu.

Yıllık gıda enflasyonu Ekim itibarıyla %3,7’ye gerileyerek Eylül ayındaki %4,2 seviyesinin altına indi. Ancak taze gıda fiyatları artmaya devam etti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), gıda fiyatlarını yakından izliyor, çünkü bu kalemlerin enflasyon beklentilerini güçlü biçimde etkilediğine inanıyor.

BRC Başkanı Helen Dickinson, perakendeciler arasındaki sert rekabet, yaygın indirimler ve küresel şeker fiyatlarındaki düşüşün özellikle çikolata ve şekerleme fiyatlarını cadılar bayramı öncesi aşağı çektiğini belirtti. Bazı perakendecilerin kasım ayındaki Kara Cuma öncesi elektronik ve kozmetik ürünlerinde erken kampanyalara başladığı ifade edildi.

Dickinson, Maliye Bakanı Rachel Reeves’e 26 Kasım bütçesinde perakende sektörünün mali yükünü artırmaması çağrısında bulundu.