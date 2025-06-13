İngiltere'de mağaza ziyaretçi sayısı düştü

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan son rapora göre, 31 Mayıs'ta sona eren dört haftalık dönemde ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldı.

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BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, “Mayıs ayı boyunca olumlu hava koşullarına rağmen, yıla daha umut verici bir başlangıç yapmamızın ardından geçtiğimiz ay ziyaretçi sayısı hayal kırıklığı yarattı” dedi. Dickinson, bunun tüketici duyarlılığını ve mağazaları ziyaret etme iştahını azaltan yüksek hanehalkı faturalarından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı Nisan ayındaki %7,5'lik artışa kıyasla Mayıs ayında %0,2 arttı. Alışveriş merkezi ziyaretleri bir önceki aydaki %5,6'lık artışa kıyasla %2,3 düşerken, ana cadde mağazaları ziyaretçi sayısı da %5,3'lük artışa kıyasla %2,5 azaldı.