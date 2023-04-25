İngiltere'de market enflasyonu geriledi

16 Nisan'da sona eren 4 haftada market enflasyonu yüzde 17,5'ten yüzde 17,3'e geriledi.

Kantar yaptığı açıklamada market enflasyonunun 10 aydır çift hanelerde bulunduğunu ancak enflasyonun tepe yaptığını söylemek için çok erken olduğunu vurguladı.

16 Nisan'da sona eren 4 haftada marketlerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.