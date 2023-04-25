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İngiltere'de market enflasyonu geriledi

İngiltere'de pazar araştırma şirketi Kantar'ın derlediği verilere göre nisan ayında market enflasyonu hafif bir gerileme gösterse de rekor seviyelere yakın seyretmeye devam etti.

25.04.2023 - 11:26 |
İngiltere'de market enflasyonu geriledi

16 Nisan'da sona eren 4 haftada market enflasyonu yüzde 17,5'ten yüzde 17,3'e geriledi.

Kantar yaptığı açıklamada market enflasyonunun 10 aydır çift hanelerde bulunduğunu ancak enflasyonun tepe yaptığını söylemek için çok erken olduğunu vurguladı.

16 Nisan'da sona eren 4 haftada marketlerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.

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