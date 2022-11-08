İngiltere'de market enflasyonu rekor kırdı

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de market enflasyonu ekim ayıda yüzde 14,7 ile yeni bir rekor kırdı.

Kantar'ın araştırmasına göre İngiltere'de hanehalklarının yüzde 27'si finansal olarak zorlandıklarını ifade etti.

Market satışları 30 Ekim'de sona eren 12 haftada geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.

Market markalı ürünlerde satışlar 30 Ekim'de sona eren 4 haftada yüzde 10,3 artarken, markalı ürünlerin satışları sadece yüzde 0,4 yükseldi.