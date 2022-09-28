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İngiltere'de marketlerde enflasyon hızlandı

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu verilerine göre İngiltere'de mağazalar ve süpermarketlerde enflasyon eylül ayında hızlandı.

28.09.2022 - 09:42 |
İngiltere'de marketlerde enflasyon hızlandı

Eylül ayında sona eren 12 ayda enflasyon 2005 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Mağaza ve süpermarketlerde fiyatlar eylül ayında sona eren 12 ayda yüzde 5,7 arttı. Ağustos ayında fiyatlar yüzde 5,1 yükselmişti.

Eylül ayında sona eren 12 ayda gıda fiyatlarında artış yüzde 10,6 oldu.

Pazar araştırma şirketi NielsenIQ verilerine göre tüketicilerin yüzde 76'sı yaşam maliyeti krizinden gelecek 3 ayda ılımlı veya ağır şekilde etkilenmeyi bekliyor. Yaz aylarında bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.

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