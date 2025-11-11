İngiltere'de perakende satış büyümesi zayıfladı

British Retail Consortium'a göre İngiltere'de perakende satış büyümesi Ekim ayında zayıfladı. Tüketiciler, hükümetin yaklaşan bütçesi ve Black Friday indirimlerini bekledikleri için alışverişlerini erteledi.

Toplam perakende satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı. Bu oran, 12 aylık ortalamanın altında kalarak Mayıs ayından bu yana en yavaş büyümeyi gösterdi.

Like-for-like satış büyümesi ise Eylül ayındaki yüzde 2'den yüzde 1,5'e geriledi. Oyuncak, elektronik ve giyim satışlarında neredeyse hiç büyüme olmadı. Gıda dışı harcamalar durgun seyretti.