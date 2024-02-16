İngiltere'de perakende satışlar arttı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yaptığı açıklamaya göre mağazalarda ve internet üzerinden satılan malların hacmi ocak ayında %3,4 artarak, ekonominin karantinadan çıktığı Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler %1,5'lik bir artış öngörmüştü.

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ONS, giyim mağazaları hariç sektör genelinde satışların bir önceki aya göre arttığını açıkladı. Satış hacimlerini Kasım 2023 seviyelerine döndüren keskin toparlanmaya en büyük katkıyı süpermarketler sağladı.