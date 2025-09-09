İngiltere'de perakende satışlar arttı

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından açıklanan verilere göre, İngiliz tüketiciler Ağustos ayında cüzdanlarını daha fazla açtı. Sıcak hava, okulların açılmasıyla birlikte yapılan alışverişler ve gıda ve mobilya ürünlerine olan güçlü talep perakende satışları artırdı.

Haberin Devamı

BRC, Ağustos ayında toplam perakende satışların Temmuz ayındaki %2,5'lik artıştan sonra yıllık bazda %3,1 arttığını açıkladı. Mağaza büyüklüğündeki değişiklikleri dikkate alan ve hisse senedi analistleri tarafından yakından takip edilen benzer bazda satışlar da %3,1 artarak, Paskalya tatili nedeniyle satışların %7,0 arttığı Nisan ayı dışında bu yılın en hızlı artışını kaydetti.

Gıda satışları Ağustos ayında %4,7 artarak başı çekerken, gıda dışı ürünlerdeki büyüme sadece %1,8 oldu. Ancak BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, gıda harcamalarındaki artışın büyük bir kısmının hacim artışından ziyade enflasyondan kaynaklandığını, çünkü gıda ve içecek fiyatlarının ay boyunca %4'ün üzerinde arttığını belirtti.