İngiltere'de perakende satışlar azaldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, perakende satışlar, mayıstaki yüzde 2,9 büyümenin ardından haziranda yüzde 1,2 azaldı.

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Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 ve nisan-haziran dönemini kapsayan 3 aylık dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,1 düştü.

Perakende satışlarda geçen ay görülen yüzde 1,2'lik gerilemede birçok sektördeki yavaşlama etkili olurken, özellikle giyim sektöründeki azalış satışları aşağı yönlü baskıladı.

İngiltere'de hazirandaki perakende satışlar, Kovid-19 öncesi dönem olan Şubat 2020'deki seviyenin de yüzde 1,3 altında gerçekleşti.