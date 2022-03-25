Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de perakende satışlar düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de perakende satışlar düştü

İngiltere'de perakende satışlar düştü

İngiltere'de perakende satışlar şubat ayında beklenmedik bir düşüş gösterdi.

25.03.2022 - 12:18 |
İngiltere'de perakende satışlar düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre şubat ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Ekonomistler ise şubat ayında yüzde 0,6 artış bekliyordu.

Şubat ayında perakende satış hacmi 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında arttı.

Gıda perakendecilerinde satış hacmi şubat ayında yüzde 0,2 geriledi. En büyük düşüş tütün ve alkol satışlarında yaşandı. Gıda satışları pandeminin başladığı Şubat 2020'nin yüzde 0,1 altında kaldı.

Gıda dışı perakendecilerde ise satış hacmi şubat ayında yüzde 0,6 arttı. Giyim eşyası satışları yüzde 13,2 yükselirken, departmanlı mağazalarda satışlar yüzde 1,3 arttı.

Erdoğan'dan 'Asgari ücrete ek zam gelecek mi' sorusuna yanıt!
Türk gemisine silahlı baskın! Gören Ukrayna askeri sanıyor ama değiller
Zelenskiy'den AB liderlerine: Biraz geç kaldınız
Müzü müdürünün 'Davut' oyunu! Ekipler inceledi, tutuklandı
Nükleerin korkusu yetti! Avrupa'da eczanelere akın ettiler
Denizin altında gizli! 'Her yıl bu zamanlar ortaya çıkıyor'
Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan izin istemişti! İşte boşanmanın perde arkası
16 milyar liralık vurgun için ne yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...
Portekiz sonrası patladı! 'Artık ona güvenmiyorum'
Manchester-Antalya seferinde gergin anlar! Yolcuları tokatladı
ABD'nin iki yüzü kara hali! ‘Hangi S-400'ler bunlar?’
Kuzey Makedonya - İtalya maçında tarihi olay!
Rusya ABD’nin hatasına düştü
Nalan, Hayri'nin kollarında! 'Nihayet bu aşk burada başlar'
Karadeniz'de 'hayalet' gemi! Bağlantısı araştırılıyor
Erdoğan'dan 'Asgari ücrete ek zam gelecek mi' sorusuna yanıt!
Erdoğan'dan 'Asgari ücrete ek zam gelecek mi' sorusuna yanıt!
Türk gemisine silahlı baskın! Gören Ukrayna askeri sanıyor ama değiller
Türk gemisine silahlı baskın! Gören Ukrayna askeri sanıyor ama değiller
Zelenskiy'den AB liderlerine: Biraz geç kaldınız
Zelenskiy'den AB liderlerine: Biraz geç kaldınız
Müzü müdürünün 'Davut' oyunu! Ekipler inceledi, tutuklandı
Müzü müdürünün 'Davut' oyunu! Ekipler inceledi, tutuklandı
Nükleerin korkusu yetti! Avrupa'da eczanelere akın ettiler
Nükleerin korkusu yetti! Avrupa'da eczanelere akın ettiler
Denizin altında gizli! 'Her yıl bu zamanlar ortaya çıkıyor'
Denizin altında gizli! 'Her yıl bu zamanlar ortaya çıkıyor'
Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan izin istemişti! İşte boşanmanın perde arkası
Öpüşmek için Hamdi Alkan'dan izin istemişti! İşte boşanmanın perde arkası
16 milyar liralık vurgun için ne yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...
16 milyar liralık vurgun için ne yaptırım uygulanacak? İşte cevabı...
Portekiz sonrası patladı! 'Artık ona güvenmiyorum'
Portekiz sonrası patladı! 'Artık ona güvenmiyorum'
Manchester-Antalya seferinde gergin anlar! Yolcuları tokatladı
Manchester-Antalya seferinde gergin anlar! Yolcuları tokatladı
ABD'nin iki yüzü kara hali! ‘Hangi S-400'ler bunlar?’
ABD'nin iki yüzü kara hali! ‘Hangi S-400'ler bunlar?’
Kuzey Makedonya - İtalya maçında tarihi olay!
Kuzey Makedonya - İtalya maçında tarihi olay!
Rusya ABD’nin hatasına düştü
Rusya ABD’nin hatasına düştü
Nalan, Hayri'nin kollarında! 'Nihayet bu aşk burada başlar'
Nalan, Hayri'nin kollarında! 'Nihayet bu aşk burada başlar'
Karadeniz'de 'hayalet' gemi! Bağlantısı araştırılıyor
Karadeniz'de 'hayalet' gemi! Bağlantısı araştırılıyor