Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de perakende satışlar yükseldi
HaberlerUzmanparaİngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere'de perakende satış hacimleri mayıs ayındaki keskin düşüşün ardından haziran ayında %0,9 oranında artış göstererek kısmi bir toparlanma kaydetti.

25.07.2025 - 14:38 |
İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan rakamlara göre sıcak hava koşulları özellikle içecek, giyim ve motorlu taşıt yakıtı satışlarını artırarak bu yükselişte etkili oldu.

Haberin Devamı

Mayıs ayındaki %2,8'lik düşüş, Aralık 2023'ten bu yana görülen en büyük gerileme olmuştu. Ancak haziran ayındaki artış, piyasa beklentisi olan %1,5'in altında kaldı.

Perakende satışlar haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise piyasa beklentisi olan %2,2'nin altında %1,7 olarak gerçekleşti. Yakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar aylık %0,6, yıllık %1,8 arttı. Analistlerin beklentisi sırasıyla %1,2 ve %2,0 artış olacağı yönündeydi.

İYİ Parti, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona katılamyacak

İYİ Parti, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona katılamyacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı ve çağrı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG'ye uyarı ve çağrı