İngiltere'de perakende satışlar yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan rakamlara göre sıcak hava koşulları özellikle içecek, giyim ve motorlu taşıt yakıtı satışlarını artırarak bu yükselişte etkili oldu.

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Mayıs ayındaki %2,8'lik düşüş, Aralık 2023'ten bu yana görülen en büyük gerileme olmuştu. Ancak haziran ayındaki artış, piyasa beklentisi olan %1,5'in altında kaldı.

Perakende satışlar haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise piyasa beklentisi olan %2,2'nin altında %1,7 olarak gerçekleşti. Yakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar aylık %0,6, yıllık %1,8 arttı. Analistlerin beklentisi sırasıyla %1,2 ve %2,0 artış olacağı yönündeydi.