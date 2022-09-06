İngiltere'de perakende satışlarda artış yavaşladı

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre ağustos ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1 arttı. Temmuz ayında satışlar yıllık yüzde 2,3 yükselmişti.

Karşılaştırılabilir mağazalar dikkate alındığında perakende satış hacminde büyüme ağustos ayında, temmuz ayındaki yüzde 1,6'dan yüzde 0,5'e indi.

Barclaycard'ın verileri de tüketicilerin kart ile yaptıkları ödemelerin ağustos ayında yıllık yüzde 4,7 ile 2021 yılı Mart ayından bu yana görülen en yavaş artışı yaşadığını ortaya koydu.

Ağustos ayında gıda gibi zaruri mallara yapılan ödemeler 2021 yılı Aralık ayından bu yana görülen en büyük artışla yüzde 7,2 yükseldi.

Barclaycard araştırması İngiltere'de yaşam maliyetlerindeki artışın üstesinden gelebilme kabiliyetleri olduğuna inanan tüketicilerin oranının temmuz ayındaki yüzde 66'dan yüzde 60'a gerilediğini de gösterdi.