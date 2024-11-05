İngiltere'de perakende satışlarda artış yavaşladı

İngiltere perakende satışları Ekim ayında yıllık bazda %0,6 artarak, üç aylık ortalama artış olan %1,3'ün ve 12 aylık ortalama artış olan %1,0'ın altında kaldı. Ekim 2023'te satışlar yıllık bazda %2,6 artmıştı.

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İngiliz Perakende Konsorsiyumu analisti Helen Dickinson, "Sonbahara iyi bir başlangıcın ardından Ekim ayındaki satış büyümesi hayal kırıklığı yarattı. Bu durum kısmen yarıyıl tatilinin bu yıl bir hafta sonraya denk gelmesinden kaynaklandı ve Ekim ayı rakamlarını olumsuz etkiledi; Kasım ayı satışları ise muhtemelen daha fazla artış gösterecektir. Bütçe öncesindeki belirsizlik ve artan enerji faturaları da bazı tüketicileri ürküttü. Ilıman havanın kış alışverişlerini ertelemesi nedeniyle en büyük darbeyi moda satışları aldı. Sağlık ve güzellik satışları canlı kalmaya devam etti ve güzellik takvimleri raflardan uçtu" dedi.