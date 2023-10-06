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İngiltere'de perakende satışlarda sınırlı artış

İngiltere'de perakende satışlar sıcakların etkisiyle sınırlı artış gösterdi.

06.10.2023 - 09:48 |
İngiltere'de perakende satışlarda sınırlı artış

İngiltere'de eylül ayının mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesinin etkisiyle perakende sektörünün satışlarında artış hızı yavaşladı.

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Danışmanlık şirketi BDO tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de mağazalarda karşılaştırılabilir perakende satışlar eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,2 arttı. Bir önceki ay artış oranı yüzde 2,8 olmuştu.

Mağazaların perakende satışları yüzde 1 artarken, mağaza dışı satışlarda yüzde 0,1 düşüş yaşandı.

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