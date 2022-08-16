İngiltere'de resesyon beklentileri yükseldi

Bloomberg tarafından 5-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan anket yükselen enflasyon karşısında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) son 27 yılın en büyük faiz artırımını yapmak zorunda kalmasının resesyon beklentilerini yükselttiğini gösterdi.

İngiltere ekonomisinin resesyona girmesini bekleyenlerin oranı temmuz ayı başlarında yapılan anketteki yüzde 44'ten yüzde 75'e çıktı. Bu, 2020 yılı Eylül ayından bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler BoE'nin kasım ayına kadar yapacağı faiz artırımları ile gösterge faizini yüzde 2,5'e kadar çıkaracağını tahmin etti. Daha önce yapılan öngörüler politika faizinin yüzde 2'de tepe yapacağı yönündeydi.