İngiltere'de resesyonun derinleşmesi bekleniyor

Ekonomik aktivitenin dördüncü çeyrekte kasım ayında sona eren 3 ayda yaşananın neredeyse iki katı hızla düştüğünü belirten CBI, aralık ayı sonuçlarının ekonomik aktivitenin son 5 aydır düştüğüne işaret ettiğini ve hızla yükselen enflasyonu, tedarik zinciri kaoslarını, faizlerdeki yükselişi yansıttığını vurguladı.

CBI, İngiltere ekonomisinin 2024 yılında büyümeye dönmeden önce 2023 yılında yüzde 0,4 daralacağını da tahmin etti.