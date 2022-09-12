İngiltere'de sanayi üretimi geriledi
İngiltere'de sanayi üretimi piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.
12.09.2022 - 09:24 |
İngiltere İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 0,3 geriledi. Piyasalarda beklenti üretimde yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluşmuştu.
Sanayi üretiminde yıllık bazda artış önceki ay yaşanan yüzde 2,4'ten ağustos ayında yüzde 1,1'e indi. Analistler üretim artışını yüzde 1,7 olarak tahmin ediyordu.
Aynı ayda imalat sektöründe üretim aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Beklenti aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,3 yükseliş olacağı yönündeydi.
İnşaat üretiminin aylık yüzde 0,8 azaldığı, yıllık yüzde 4,3 arttığı gözlenirken, hizmet üretimi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,3 artış gösterdi.