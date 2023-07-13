İngiltere'de sanayi üretimi geriledi
İngiltere’de sanayi üretimi mayıs ayında aylık ve yıllık bazda düşüş gösterdi.
13.07.2023 - 09:46 | | UZMANPARA
İngiltere ekonomisine yönelik sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2.3 oranında düşerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
Nisan ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 1.6 oranında düşüş göstermişti.
Mayısta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.6 oranında geriledi. Piyasalar yüzde 0.4 oranında düşüş bekliyordu.
Nisanda aylık bazda sanayi üretimi yüzde 0.2 oranında aşağı gelmişti.