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İngiltere'de talep edilen konut fiyatları arttı

İngiltere'de konut satış ilanlarından derlenen verilere göre satıcıların talep ettikleri fiyatlar bu ay güçlü şekilde arttı.

26.09.2022 - 09:36 |
İngiltere'de talep edilen konut fiyatları arttı

Eylül ayında satıcıların talep ettikleri konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı. Ağustos ayında istenen fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 yükselmişti.

Rightmove verilerine göre eylül ayında ortalama konut fiyatı 367 bin 760 sterlin oldu.

İngiltere'de konut fiyatları Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 20'den fazla arttı.

Rightmove'dan Tim Bannister yaptığı değerlendirmede İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in cuma günü yaptığı açıklamada konut alıcıları için damga vergisinin kaldırılacağını ifade etmesinin konut piyasasında talebi canlandırmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

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