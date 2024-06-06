İngiltere'de TÜFE beklentisi değişmedi

Anket, gelecek 12 ay için tüketici fiyat enflasyonu beklentilerinin Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi yüzde 2,9 seviyesinde oluştuğunu gösterdi.

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İşletmelerin gelecek 12 ay için üretici fiyat enflasyonu beklentileri yüzde 4,0'dan yüzde 4,8'e çıktı.

BoE'nin Karar Alıcı Paneli anketinde önümüzdeki yıl için ücret artışı beklentileri Nisan ayındaki %4,6 seviyesinden Mayıs ayında %4,1'e gerilerken, üç aylık ortalama bazda ise %4,8'den %4,5'e düştü.