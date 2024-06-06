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Uzmanpara İngiltere'de TÜFE beklentisi değişmedi
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İngiltere'de TÜFE beklentisi değişmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) anketine göre İngiliz işletmelerinin önümüzdeki yıl ücret artışı beklentileri geçen ay keskin bir düşüş gösterdi ve bu durum politika yapıcıların enflasyonu hedefte tutmanın zor olacağı yönündeki endişelerini hafifletebilir.

06.06.2024 - 11:58 | | Foreks Haber
İngiltere'de TÜFE beklentisi değişmedi

Anket, gelecek 12 ay için tüketici fiyat enflasyonu beklentilerinin Mayıs ayında Nisan ayında olduğu gibi yüzde 2,9 seviyesinde oluştuğunu gösterdi.

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İşletmelerin gelecek 12 ay için üretici fiyat enflasyonu beklentileri yüzde 4,0'dan yüzde 4,8'e çıktı.

BoE'nin Karar Alıcı Paneli anketinde önümüzdeki yıl için ücret artışı beklentileri Nisan ayındaki %4,6 seviyesinden Mayıs ayında %4,1'e gerilerken, üç aylık ortalama bazda ise %4,8'den %4,5'e düştü.

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