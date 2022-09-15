İngiltere'de tüketici güveni düştü
İngiltere'de pazar araştırma şirketi YouGov tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi 2020 yılı ortasından bu yana ilk kez düştü.
15.09.2022 - 09:53 |
Tüketici güven endeksi ağustos ayında 2020 yılı ortasındaki Covid-19 karantina tedbirlerinden bu yana ilk kez gerileme gösterdi.
Tüketicilerin gayrimenkullerinin değerinin risk altında olabileceği konusunda artan endişelerine bağlı olarak YouGov'un tüketici güven endeksi 4,2 puan gerileyerek 98,8 puana indi.
Konut fiyatlarına yönelik görünüm, iş güvencesine yönelik endişeler ve kişisel finansal duruma yönelik görünüm kötümserlikte etkili oldu.