İngiltere'de tüketici güveni düştü

İngiltere'de tüketici güveni Kasım ayında düştü. Hanehalkları, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in önümüzdeki hafta açıklayacağı bütçe öncesinde ve perakendeciler için kritik tatil sezonu öncesinde harcamalarını kısmaya başladı.

GfK tüketici güveni barometresi, -17'den -19'a geriledi. Ekonomistler ise güven barometresinin -17 seviyesinde kalmasını bekliyordu. GfK'nin direktörü Neil Bellamy, "Bu, gelecek haftaki bütçeye doğru ilerlerken kasvetli bir sonuçlar dizisi. Beş göstergenin tamamında yaşanan düşüş, halkın zor haberler için hazırlık yaptığını ve mevcut ortamda beklentileri yükseltecek pek az şey olduğunu gösteriyor" dedi.

Ankette, hanehalkının büyük alışverişlere yönelik istekliliği üç puan düşüş gösterdi. 2.003 kişiyle 30 ekim - 14 kasım tarihleri arasında yapılan anket, bu durumun önümüzdeki hafta Black Friday ve Noel alışveriş sezonu öncesi perakendeciler için endişe kaynağı olabileceğine işaret ediyor.