İngiltere'de tüketici güveni düşüş gösterdi

Beş ölçütten dördünde tüketici güveni azalırken, sadece katılımcıların önümüzdeki 12 ay boyunca kişisel mali durumlarına ilişkin algıları 0 puanda sabit kaldı. Genel endeks puanı iki puanlık bir düşüşle -21 puana geriledi.



Tüketicilerin son 12 aydaki kişisel mali durumlarına ilişkin güveni -14'e gerileyerek ocak öncesi seviyeye indi.

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Son 12 aydaki genel ekonomik duruma duyulan güven -43'e, önümüzdeki 12 ay için genel ekonomik duruma duyulan güven ise üç puan azalarak -24'e geriledi.



GfK Müşteri Stratejisi Direktörü Joe Staton bu durumu "kötü ve iyi haberlerin bir karışımı" olarak tanımlıyor.



Staton, "Kötü haber şu ki, genel endeks puanında son aylarda görülen iyileşme, çoğu ölçümdeki düşüş nedeniyle şubat ayında biraz durdu. Ancak iyi haber, önümüzdeki 12 ay için kişisel mali durumumuza ilişkin iyimserliğimizin gerilememiş olmasıdır" dedi.