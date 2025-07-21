İngiltere'de tüketici güveni geriledi

Deloitte'un yaptığı bir ankete göre İngiliz tüketici güveni, iş güvenliği konusundaki endişelerin artmasının etkisiyle geçen ay yaklaşık üç yılın ardından ilk kez belirgin bir düşüş yaşadı.

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Deloitte, tüketici güven endeksinin ikinci çeyrekte 2,6 puan düşerek yüzde 10,4'e gerilediğini ve bunun 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviye olduğunu açıkladı.

Bu düşüş, enflasyonun çift haneli zirveye ulaştığı ve finans piyasalarının eski Başbakan Liz Truss'ın bütçe planlarından sarsıldığı 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana ilk düşüş oldu. Deloitte istatistiksel olarak anlamlı görmediği geçen yılki 0,2 puanlık düşüşü hariç tuttu.

Deloitte Tüketici İçgörüleri Lideri Celine Fenech, "Yavaşlayan iş gücü piyasası endişeleri, tüketicileri iş güvenliği ve gelir artışı beklentileri konusunda endişelendiriyor. Aynı zamanda, devam eden enflasyon ve yüksek yaşam maliyeti, kişisel borca yönelik hissiyatı olumsuz etkiliyor" dedi.