İngiltere'de tüketici güveni sert düştü

İngiltere'de tüketici güveni yüksek enflasyonun ve artan faiz oranlarının etkisiyle rekor seviyeye geriledi.

Hükümetin yüksek enerji faturaları karşısında hanehalklarını desteklemek için tedbirler ortaya koymasına, enerji faturalarına üst sınır getirmesine rağmen GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki -44'ten -49'a indi. Bu, GfK tüketici güven endeksinin hazırlanmaya başladığı 1974 yılından bu yana görülen en düşük değer oldu.

Gelecek 12 ay için kişisel finansal duruma ilişkin güven endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki -31'den -40'a gerilerken, ekonominin gelecek 12 aydaki durumuna yönelik güven endeksi de -60'dan -68'e indi.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede artan gıda fiyatlarının ve yakıt faturaları ile mortgage ödemelerinde yükselişlerin tüketici güveni üzerinde ağır baskı yarattığına işaret etti.