İngiltere'de tüketici güveni sert düştü
İngiltere'de tüketici güveni 50 yılın en düşük seviyesine yaklaştı.
20.01.2023 - 09:29 |
İngiltere ekonomisi zor günlerden geçiyor. Küresel enflasyon sorunuyla mücadele edilirken siyasi sorunlar da yaşayan ve kısa sürede 3 başbakan değiştiren ülkede tüketici güveni 50 yılın dibinde gerçekleşti.
Son açıklanan veri ile tüketici güveni 3 aydır ilk kez düşüş gösterdi. Böylece 50 yılın en düşük seviyesi görülmüş oldu.
GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyordu.
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