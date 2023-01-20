İngiltere'de tüketici güveni sert düştü

İngiltere ekonomisi zor günlerden geçiyor. Küresel enflasyon sorunuyla mücadele edilirken siyasi sorunlar da yaşayan ve kısa sürede 3 başbakan değiştiren ülkede tüketici güveni 50 yılın dibinde gerçekleşti.

Son açıklanan veri ile tüketici güveni 3 aydır ilk kez düşüş gösterdi. Böylece 50 yılın en düşük seviyesi görülmüş oldu.

GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi ocak ayında 1974'ten bu yana görülen en düşük üçüncü değer olan -45'e indi. Ekonomistler aralık ayında -42 olan güven endeksinin -40'a toparlanmasını bekliyordu.