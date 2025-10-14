İngiltere'de tüketici harcamaları yavaşladı

İngiltere’de tüketici harcamaları, gelecek ay Maliye Bakanı Rachel Reeves’in açıklayacağı bütçe öncesi belirsizlik ve artan enerji faturalarının etkisiyle Eylül ayında son dört ayın en yavaş artışını kaydetti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC), mağaza harcamalarının yıllık bazda %2,3 arttığını, bunun ağustostaki %3,1’lik artışın altında ve mayıstan bu yana en zayıf artış olduğunu açıkladı.

Barclays’in verileri de Eylül ayında genel tüketici harcamalarında düşüş yaşandığını gösterdi. Bankanın verilerine göre, banka ve kredi kartı harcamaları yıllık bazda %0,7 azaldı. Ağustosta ise %0,5 artış görülmüştü.

Temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar %2,6 gerilerken, bu art arda beşinci aylık düşüş oldu. Zorunlu olmayan ürünlerde harcama artışı ise son 15 ayın en zayıf seviyesi olan %0,2’ye indi.