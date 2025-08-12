İngiltere'de tüketici harcamaları yükseldi

İngiltere'de tüketici harcamaları Temmuz ayında artış gösterdi. Bu artış, giyim ve gıda satışlarını artıran sıcak hava koşullarının etkisiyle gerçekleşti. Ancak analistler, artışın büyük bir kısmının güçlü talep değil, fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtti.



İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), perakende harcamalarında yıllık bazda %2,5'lik bir artış olduğunu bildirdi. Bu rakam, Haziran ayındaki %3,1'lik artışın altında kaldı. Gıda satışları %3,9 artarken, giyim dahil gıda dışı ürünlerin satışları %1,4 ile daha yavaş bir büyüme kaydetti.



Barclays da tüketici faaliyetlerinde bir toparlanma olduğunu ve harcamaların Haziran ayında hafif bir düşüşün ardından %1,4 arttığını belirtti. Giyim alımları %4,2 artışla Eylül 2024'ten bu yana en büyük artışı kaydetti. Bu artışın en büyük nedeni Temmuz ayı başındaki sıcak hava ve yoğun spor takvimi oldu. Market harcamaları ise %0,9 artış gösterdi.