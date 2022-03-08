Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de tüketici harcamalarında güçlü artış
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de tüketici harcamalarında güçlü artış

İngiltere'de tüketici harcamalarında güçlü artış

İngiltere'de tüketici harcamaları Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının etkisiyle şubatta güçlü artış gösterdi.

08.03.2022 - 07:37 |
İngiltere'de tüketici harcamalarında güçlü artış

Barclaycard tarafından derlenen verilere göre şubat ayında tüketici harcamaları pandemi öncesine, yani Şubat 2020'ye göre yüzde 13,7 artış gösterdi. Ocak ayında ise harcamalar 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükselmişti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre ise şubat ayında perakende satışlarda büyüme bir önceki aya göre yavaşladı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artan perakende satışlar, şubat ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi.

Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma
Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma
Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde sıcak çatışma
Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
Beyaz kâbus geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
‘Yüzen kale’de sona doğru! Dikkat çeken TB3 SİHA detayı
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Zelenskiy meydan okudu! Putin'e flaş çağrı...
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Kadınların sesi daha gür çıkacak
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Bu yıl 8 Mart'a Ukraynalı kadınlar damga vurdu!
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşlarına boğuldular
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
F.Bahçe yönetimi faturayı kesti! İrfan Can Kahveci...
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Korkutan petrol açıklaması! 14 yıl sonra yaşandı
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Erkenden yaşlanmamak için dikkat! Her çizginin başka bir anlamı var
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Melisa ile Mert'ten aynı ev cevabı! Ellerini bir an olsun bırakmadılar
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Beşiktaş'ta Ghezzal'dan teknik heyete tepki! Önder Karaveli'den ilk açıklama
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Yeni dönem başlıyor! 19 yıl sonra ilk
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Suikast korkusu! Soğuğa dayanıklı, sıcakta terlemeyen koruma ordusu...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta