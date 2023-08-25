İngiltere'de tüketicilerin morali yükseldi

İngiltere'de pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi temmuz ayında gördüğü üç ayın en düşük seviyesi olan -30'dan ağustos ayında -25'e yükseldi.

Hanehalkının gelecek yıl için kişisel mali durumlarına ilişkin beklentileri -7'den -3'e yükseldi.

İngiltere'de tüketici fiyatları 2022 yılı Ekim ayında yüzde 11,1 ile gördüğü 41 yılın en yüksek seviyesinden temmuz ayında yüzde 6,8'e kadar indi.