İngiltere'de ücret artışları değişmedi

XpertHR tarafından derlenen verilere göre ücret artışları 5 aydır yüzde 4 seviyesinde. Ücret artışları bu yıldan önce sadece 1992 yılında yüzde 4 seviyesine çıkmıştı.

Verilere göre ağustos ayında sona eren 3 ayda sonuçlanan, 1 milyon çalışanı ilgilendiren 99 toplu sözleşme müzakerelerinde hizmet sektörü için ortalama ücret artışı yüzde 4 ve imalat sektörü için yüzde 3,5 oldu.

Ağustos ayında sona eren 12 ayda medyan ücret artışı kamuda yüzde 3 ve özel sektörde yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi temmuz ayında sona eren 3 ayda ikramiyeler hariç ortalama kazançlarda yıllık artışın yüzde 5,2 olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçtiğimiz ay yaptığı anket ise işletmelerin gelecek yıl ücretleri yüzde 6 civarında artırmayı beklediklerini ortaya koymuştu.