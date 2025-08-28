Canlı Borsa
İngiltere'de yeni araç üretimi arttı

İngiltere'de yeni araç üretimi %5,6 yükseldi.

28.08.2025 - 09:15 | | Foreks Haber
İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Derneği (SMMT) tarafından yayınlanan yeni rakamlara göre, İngiltere'de otomobil üretimi Temmuz 2025'te üst üste ikinci ay artış göstererek, %5,6 artışla 69.127 adede ulaştı. Ancak, ticari araç (CV) üretimindeki keskin düşüş (%81,1) toplam araç üretimini %10,8 oranında düşürerek 72.006 adede geriledi.

CV üretimindeki düşüş, hem fabrika yeniden yapılandırmasını hem de 2024 yılının Temmuz ayında sektörün 17 yılın en iyi performansını sergilediği rekor seviyeyi yansıtıyor.

Genel düşüşe rağmen, hem iç pazar hem de ihracat pazarları için otomobil üretimi sırasıyla %13,6 ve %3,7 artışla güçlü bir performans gösterdi ve ihracat toplam üretimin yaklaşık %80'ini oluşturdu.

