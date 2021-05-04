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İngiltere'den 1 milyar sterlinlik anlaşma

İngiltere ve Hindistan arasında toplam hacmi 1 milyar sterlin olan ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

04.05.2021 - 12:32 | | AA
İngiltere'den 1 milyar sterlinlik anlaşma

İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmaların ileride iki ülke arasında imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasına zemin hazırlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmalar kapsamda Hindistan'dan İngiltere'ye 533 milyon sterlinlik bir dizi yeni yatırım yapılacağı, İngiltere'de 6 bin 500 kişiye yeni istihdam alanı yaratılacağı bildirildi.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Aşı Enstitüsü'nün; aşı araştırmaları, klinik testleri, aşı üretimi ve satış yapmak amacıyla İngiltere'de 240 milyon sterlin seviyesinde yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, Enstitü'nün, halihazırda Codagenix adlı ilaç şirketiyle birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen burun spreyinin birinci faz denemelerini İngiltere'de yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, 2 ülke arasında ayrıca hacmi yaklaşık 446 milyon sterlin olan çeşitli ticaret anlaşmaları yapıldığı bildirildi.

Merkezi Cambridge'de olan CMR Surgical adlı tıbbi teknoloji şirketinin, cerrahlara yardımcı olacak robotik sistemleri Hindistan'a ihraç edeceği aktarılan açıklamada, bu anlaşmanın 100 milyon sterlinlik bir ihracata denk geleceği ve İngiltere'de 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi.

İngiltere ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi yıllık yaklaşık 23 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

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