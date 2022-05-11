İngiltere'den enerji şirketlerine çağrı

Sunak aşırı olduğu düşünülen kazançlara yönelik vergiden kaçınılabilmesi için yatırımların artırılması gerektiğini savundu.

Sunak'a yakın isimlerin Financial Times'a (FT) verdikleri bilgiye göre İngiltere Maliye Bakanı geçtiğimiz hafta çeyrek dönem mali sonuçlarını açıklayan BP ve Shell'in büyük kar artışları elde etmesi sonrası petrol ve gaz şirketlerinin İngiltere'deki projeler için sermaye harcamalarını artırmalarını talep etti.

FT'ye konuşan bir kaynak "Sunak petrol ve gaz şirketlerine bir vergi yüklemek istemiyor. Bunun yatırımları engelleyeceği uyarısında bulunuyor. Ancak hanehalklarının enerji faturalarının yükseldiği bir ortamda petrol ve gaz şirketlerinin vergilendirilmeleri için parlamenterlerden baskı artıyor. Bunun karşısında biz şirketlerin mümkün olan en yakın zamanda iddialı yatırım planları ile ortaya çıkmalarını istiyoruz" dedi.