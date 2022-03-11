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İngiltere'nin ticaret açığı beklentileri aştı

İngiltere'nin ticaret açığı ocak ayında piyasa beklentilerinin iki katına çıktı.

11.03.2022 - 10:33 |
İngiltere'nin ticaret açığı beklentileri aştı

Ocak ayında ticaret açığı 12,6 milyar sterlin olan piyasa beklentilerini aşarak 26 milyar 499 milyon sterlin oldu. Aralık ayında ticaret açığı 12 milyar 354 milyon sterlin seviyesindeydi.

Değerli metaller dışarıda bırakıldığında ticaret açığı ocak ayında sona eren 3 ayda 8,6 milyar sterlin artarak 21,3 milyar sterlin oldu.

Ocak ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkeler ile ticarette 13,65 milyar sterlin açık oluştu. Aralık ayında bu rakam 7 milyar 876 milyon sterlin olarak kayıtlara geçmişti.

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