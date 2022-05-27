İngiltere'ye yatırım planlarını gözden geçirecek

BP daha önce yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar İngiltere'ye 18 milyar sterlin yatırım planladığını duyurmuştu.

İngiliz hükümetinin vergi kararı sonrası BP'den yapılan yazılı açıklamaya göre "Bugünkü açıklama tek seferlik bir vergi değil, birden fazla yıl devam etmesi önerilen bir karar. Bu yeni vergini ve önerilen vergi teşviklerinin Kuzey Denizi için yatırım planlarına etkisine bakmamız gerekli" denildi.