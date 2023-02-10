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İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı Aralık ayında yıllık %78,40, aylık %1,44 arttı.

10.02.2023 - 10:07 |
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,53, işçilik endeksi %1,16 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %75,93, işçilik endeksi %87,41 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %78,31, AYLIK %1,98 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,23, işçilik endeksi %1,16 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %75,63, işçilik endeksi %87,79 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %78,70 ARTTI, AYLIK %0,28 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,28 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,70 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,66 azaldı, işçilik endeksi %1,19 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %76,89, işçilik endeksi %85,98 arttı.

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