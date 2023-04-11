İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,43 arttı, işçilik endeksi %1,20 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %62,52, işçilik endeksi %103,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %73,73, AYLIK %2,43 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,02 arttı, işçilik endeksi %1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,88, işçilik endeksi %104,10 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %67,94, AYLIK %0,94 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,54 arttı, işçilik endeksi %0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %58,24, işçilik endeksi %103,59 arttı.