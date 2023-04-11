Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİnşaat maliyet endeksi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi şubat ayında yıllık %72,37, aylık %2,08 arttı.

11.04.2023 - 10:06 |
İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

Buna göre inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,37 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,43 arttı, işçilik endeksi %1,20 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %62,52, işçilik endeksi %103,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %73,73, AYLIK %2,43 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %4,02 arttı, işçilik endeksi %1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,88, işçilik endeksi %104,10 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %67,94, AYLIK %0,94 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,54 arttı, işçilik endeksi %0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %58,24, işçilik endeksi %103,59 arttı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremin yaralarını sarmak amacıyla bir araya geliyor

Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremin yaralarını sarmak amacıyla bir araya geliyor

Çin'de kum fırtınası uyarısı

Çin'de kum fırtınası uyarısı