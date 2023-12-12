İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre İnşaat maliyet endeksi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,93 arttı.

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Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,43 arttı, işçilik endeksi %1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52 arttı, işçilik endeksi %113,47 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %65,02 ARTTI, AYLIK %2,45 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %1,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,28 arttı, işçilik endeksi %113,31 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %68,88 ARTTI, AYLIK %1,43 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,28 arttı, işçilik endeksi %1,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %57,30 arttı, işçilik endeksi %114,04 arttı.