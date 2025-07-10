İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,09 arttı, işçilik endeksi %0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %17,81 arttı, işçilik endeksi %31,39 arttı.

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BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %22,46 ARTTI, AYLIK %0,81 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,08 arttı, işçilik endeksi %0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,24 arttı, işçilik endeksi %30,40 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %22,20 ARTTI, AYLIK %1,11 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,11 arttı, işçilik endeksi %1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,46 arttı, işçilik endeksi %35,03 arttı.