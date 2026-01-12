İnşaat maliyet endeksi belli oldu

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,70 arttı, işçilik endeksi %0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,48 arttı, işçilik endeksi %30,98 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %23,50 ARTTI, AYLIK %1,14 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,69 arttı, işçilik endeksi %0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,03 arttı, işçilik endeksi %30,37 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %25,33 ARTTI, AYLIK %1,14 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,72 arttı, işçilik endeksi %0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %21,90 arttı, işçilik endeksi %33,14 arttı.