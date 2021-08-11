İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,23 artarken işçilik endeksi yüzde 0,40 düştü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,7, işçilik endeksi yüzde 19,88 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,15 artarken işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 çıkarken işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 artış gösterdi.