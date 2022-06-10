İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71, işçilik endeksi yüzde 43,75 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 103,46, AYLIK YÜZDE 6,39 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 117,36, AYLIK YÜZDE 5,27 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 arttı.