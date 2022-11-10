İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Eylül ayı inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %117,11, AYLIK %2,10 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi %0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %129,18 ARTTI, AYLIK %0,13 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %0,13 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı, işçilik endeksi %0,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı.