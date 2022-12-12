İnşaat maliyet endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,88, işçilik endeksi %1,94 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %128,41, işçilik endeksi %85,65 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %114,49, AYLIK %3,11 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %3,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,49, işçilik endeksi %1,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %125,08, işçilik endeksi %85,84 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %125,83, AYLIK %4,48 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %4,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %125,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %5,12, işçilik endeksi %2,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %139,40, işçilik endeksi %84,93 arttı.